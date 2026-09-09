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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميًا .. آبل تعلن عن هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل رسميًا عن إطلاق سلسلة آيفون لعام 2026، والتي تضم الجيل الجديد من هواتفها الذكية، وعلى رأسها طرازات iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، في خطوة جديدة تستهدف تقديم مجموعة من التحسينات على مستوى الأداء والتصوير والتصميم وتجربة الاستخدام.

وتأتي سلسلة آيفون الجديدة iPhone 18 Pro، بتحديثات في المواصفات التقنية، تتميز بشاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بقياس 6.3 بوصة، تبلغ دقتها 1206 × 2622 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز، وتقنية HDR10

وفي الداخل، يعمل الهاتفان بشريحة A20 Pro المصنعة بتقنية 2 نانومتر، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.

كاميرا رئيسية بفتحة عدسة متغيرة

وفي قطاع التصوير، حصل هاتف iPhone 18 Pro Max على فتحة عدسة متغيرة للكاميرا الرئيسية، وهي تقنية قد تمنح المستخدم تحكما أكبر في كمية الضوء الداخلة إلى المستشعر، وتحسن أداء التصوير في ظروف الإضاءة المختلفة.

تقدم هواتف iPhone 18 Pro نظام كاميرات مطورا يضم عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب عدسة بدقة 48 ميجابكسل مع تحسينات في معالجة الصور والفيديو.

كما حصلت الهواتف على تحسينات تتعلق بالبطارية والشحن، حيث تشير آبل إلى أن iPhone 18 Pro مزود ببطارية تبلغ سعتها نحو 4288 مللي أمبير في الساعة في نسخة eSIM فقط، مقابل 4056 مللي أمبير في الساعة في الإصدار الذي يحتفظ بشريحة SIM فعلية.

أما طراز iPhone 18 Pro Max، تصل سعة بطاريته إلى 5567 مللي أمبير في الساعة في إصدار eSIM فقط، بينما قد تبلغ نحو 5391 مللي أمبير في الساعة في النسخة التي تتضمن منفذا لشريحة SIM فعلية.

وعلى مستوى التصميم، يأتي هاتفي iPhone 18 Pro و18 Pro Max بتصميم أكثر سماكة ووزنا مقارنة بالجيل السابق، حيث يقال إن سماكة iPhone 18 Pro Max ستبلغ نحو 9 ملم، بينما يصل وزنه إلى حوالي 240 جراما.

وفيما يتعلق بالأسعار، تتباين التوقعات الحالية بشأن الزيادة المحتملة مقارنة بأسعار الجيل السابق. وتشير إحدى التسريبات إلى إمكانية ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 200 دولار، لتبدأ أسعار iPhone 18 Pro و18 Pro Max من 1299 و1399 دولارا على التوالي.

iPhone 18 Pro إطلاق آيفون 18 برو آبل iPhone 18 Pro Max

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