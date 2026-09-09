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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور دولي وقاري.. مدبولي يشهد حفل افتتاح الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات باستاد القاهرة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات، الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي، وحضره الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الدولية والأفريقية للرياضة الجامعية، ورؤساء الجامعات، ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة، ومجموعة من طلاب ورياضيي وشباب الجامعات الأفريقية، ولفيف من السفراء في مصر. 


كما شارك في الحفل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، و"ليونز إيدر" (Leonz Eder)، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات، ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، والدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، السكرتير العام للاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

 وقبل توجهه للمقصورة التي تشهد فعاليات الاحتفالية، تفقد رئيس مجلس الوزراء معرضي شارع الفن والتراث الأفريقي؛ حيث تشارك وزارة الثقافة من خلال إقامة ٦ ورش فنية حية للحِرف التراثية والتقليدية، منها (التلى، والحصير، والسجاد اليدوي، والفخار، وعرائس الاموجرامي)، إلى جانب معارض لمنتجات هذه الورش، ويستمر برنامج مشاركة الوزارة في الفترة من ١١ إلى ١٥ سبتمبر بإقامة ١٢ ورشة للحرف التراثية والتقليدية بجامعة عين شمس، كما يشارك عدد من الدول الأفريقية بمجموعة من الأعمال الفنية المعبرة عن التراث الأفريقي.

وبدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه عرض بصري (smoke show)، كما تم عرض فقرة فنية عن الحضارة المصرية حملت عنوان (مصر: أرض الحضارة)، وعقب ذلك بدأ الموكب الرسميّ للدول والوفود المشاركة.

وخلال الفعاليات، تم إلقاء عدد من الكلمات للمسئولين المشاركين، بدأت بكلمة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات، ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، ثم كلمة لـ "ليونز إيدر" (Leonz Eder)، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وعقب ذلك ألقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، كلمة أيضا، ثم كلمة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تجدر الإشارة إلى أن هناك 18 دولة أفريقية تشارك في دورة الألعاب الأفريقية، من خلال 82 جامعة ومؤسسة تعليمية، وأكثر من 2000 مشارك من الطلاب والوفود، يتنافسون على 18 رياضة رئيسية، و4 رياضات جماعية، و14 رياضة فردية، بالإضافة إلى 4 رياضات بارالمبية تُدرج لأول مرة، بجانب 3 رياضات استعراضية تُدرج لأول مرة، ويقام على هامش الدورة معرض للحضارة المصرية للتعريف بالتراث والفنون والحرف والهوية المصرية، فضلا عن العروض الفنية والرياضية بمشاركة طلاب الجامعات المصرية، والألعاب الإلكترونية والترفيهية والشعبية التي تجمع شباب الجامعات الأفريقية.

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