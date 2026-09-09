تجاوز الـ 51 جنيها.. سعر صرف الدولار الآن في مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 9-9-2026، ارتفع، متجاوزا حاجز الـ 51 جنيها.

أسعار الدولار اليوم

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سجل بنك الإسكندرية الدولار عند 51.17 جنيه للشراء و51.27 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في الأهلي الكويتي 51.16 جنيه للشراء و51.21 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار 51.30 جنيه للبيع و51.20 جنيه للشراء وذلك اي مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه



وسجل الدولار في كل من بنك SAIB والكويت الوطني وبنك نكست نحو 51.15 جنيه للشراء، مقابل 51.25 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني وبنك نكست، و51.26 جنيه للبيع في بنك SAIB.

سعر الدولار أمام الجنيه



كما بلغ سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع في بنوك :'البنك الأهلي المصري، وأبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، والتعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والتنمية الصناعية، وقناة السويس".

سعر الدولار الان



ووصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول سجل الدولار 51.12 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك البركة 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.



و سجل الدولار 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، و50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع في أبوظبي التجاري، بينما بلغ في ميد بنك 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.