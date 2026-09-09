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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية| تراجع أسعار الذهب. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب في مصر الآن بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إعادة شراء ما قيمته 6 مليارات دولار من أدوات الدين طويل الأجل.

ويظل اتجاه السوق المحلي غير واضح على المدى اللحظي مع استمرار تذبذب السعر حول مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

أسعار الذهب اليوم  الأربعاء 

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاربعاء ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4398   دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5409 جنيهات للشراء.

 

سعر الذهب عيار 21

وواصل سعر الذهب عيار 21 تراجعه ليسجل 6310 جنيهات،  بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7211 جنيها للشراء. 

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الأربعاء ، 50480 جنيها.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عيار 21

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