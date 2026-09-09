وزير دفاع إسرائيل: قد نحتاج لضربة ثالثة لمواصلة إحباط تهديدات إيران

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من احتمال تنفيذ إسرائيل ضربة عسكرية ثالثة ضد إيران، مؤكدًا أن بلاده قد تضطر إلى التحرك مجددًا إذا استمرت التهديدات الإيرانية التي تعتبرها تل أبيب خطرًا على أمنها.

وتأتي تصريحات كاتس في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران، بعد جولات من المواجهة العسكرية التي شهدت تبادل الهجمات بين الجانبين، وسط مخاوف من تجدد العمليات العسكرية واتساع نطاق التصعيد في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن بلاده لن تنتظر وصول التهديدات إلى أراضيها قبل التحرك، مشددًا على استمرار ما وصفه بجهود إحباط التهديدات الإيرانية، في إشارة إلى العمليات العسكرية والاستخباراتية التي تنفذها إسرائيل ضد القدرات الإيرانية.

وكان كاتس قد هدد في تصريحات سابقة بتوجيه ضربة ثالثة إلى إيران إذا اقتضت الضرورة، مؤكدًا استعداد الجيش الإسرائيلي للعودة إلى تنفيذ عمليات عسكرية جديدة. وتأتي هذه التصريحات في سياق خطاب إسرائيلي متشدد تجاه طهران، خصوصًا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية.

كما سبق أن أعلن كاتس أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم إيراني يستهدف أراضيها، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مستعدة للتعامل مع أي تطورات أمنية جديدة.

ويعكس التلويح بضربة ثالثة استمرار اعتماد الحكومة الإسرائيلية على الخيار العسكري في التعامل مع ما تعتبره تهديدًا إيرانيًا، في وقت لا تزال فيه المنطقة تعاني تداعيات المواجهات السابقة.

ويرى مراقبون أن أي هجوم إسرائيلي جديد على إيران قد يفتح الباب أمام جولة أوسع من التصعيد، خصوصًا مع امتلاك طهران قدرات صاروخية وطائرات مسيرة يمكن أن تستخدمها للرد، وهو ما يثير مخاوف من امتداد المواجهة إلى ساحات أخرى في الشرق الأوسط.

وتؤكد تصريحات كاتس أن إسرائيل لا تستبعد العودة إلى الخيار العسكري، بينما يبقى مستوى التصعيد المقبل مرتبطًا بتطورات الملف الإيراني وطبيعة الردود المتبادلة بين الطرفين.