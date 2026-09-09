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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوكو دودو يقود تشكيل المقاولون أمام الأهلي

المقاولون
المقاولون
عمرو مصطفى

أعلن سامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تعرف على تشكيل المقاولون أمام الأهلي

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط رغبة من الفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل موقفهما بجدول المسابقة.

ويغيب محمود أبو السعود، حارس مرمى المقاولون العرب، عن مواجهة الأهلي بسبب الإصابة، ليعتمد الجهاز الفني على محمد فوزي لحراسة عرين الفريق.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزًا مقابل هزيمتين، بينما يدخل الأهلي اللقاء في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

 تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي

 

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمد حامد، أحمد مجدي كهربا، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: جوزيف أوشايا، مصطفى جمال، عمر الوحش.

خط الهجوم: إسلام جابر، دوكو دودو، إدريسا تيام.

المقاولون العرب: عمر كمال لم يقصد الإساءة للأهلي

 

فسر طلعت محرم مدير الكرة بنادي المقاولون العرب تصريحات عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق والتي كانت تخص طريقة معاملته في الأهلي.

  
وقال طلعت محرم مدير الكرة بنادي المقاولون العرب في مداخلة هاتفية ببرنامج الكلاسيكو مع الإعلامية سهام صالح بقناة ON E: "عمر كمال لم يقصد الإساءة للأهلي، هو تحدث عن مواقف عاشها في الأهلي".

وتابع: “أي لاعب يمر بهذه المواقف في الأندية التي يلعب بها، وعمر كمال لم يقصد توجيه أي إساءة للأهلي”.

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