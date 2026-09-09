كورتوا: لن أشارك مع بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

كشف تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد عن مصيره مع منتخب بلجيكا، قبل بدء الاستحقاقات القادمة.

وأوضح كورتوا فى تصريحات نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»، إلى أنه اتفق مع مدرب بلجيكا الحالى، مارك فان بوميل، على عدم المشاركة خلال أى لقاء للشياطين الحمر بدورى الأمم الأوروبية حتى فى حال الوصول للنهائى بينما سيكون متاحًا بتصفيات يورو 2028.

وأعلن حارس ريال مدريد عدم مشاركته فى أى مباراة مع المنتخب البلجيكى ببطولة دورى الأمم الأوروبية فى نسختها الجديدة، التى تنطلق بدايًة من فترة التوقف الدولى المقبل.

ونفى حارس الريال فكرة اعتزاله اللعب دوليًا إلا أنه فى الوقت ذاته أكد أن فان بوميل صرح له، بأنه لن يضمن مكانه فى منتخب بلجيكا، إذا لعب الحارس البديل ولاعب مانشستر يونايتد، سينى لامنس، بشكل جيد فى دورى الأمم الأوروبية.

وختم حديثه: «قد يقرر فان بوميل أن يستمر هذا الحارس بشكل أساسى، لكننى أريد القتال من أجل مكانى، وأريد إثبات أننى حارس مرمى بلجيكا الأول».