أكدت وزارة الدفاع الروسية، استهداف مستودع تخزين الطائرات المسيرة في نيكولايف، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت الدفاع الروسية: “قواتنا قصفت قاطرة لمرافقة السفن في ميناء أوديسا”.

وفي وقت سابق، أعنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأربعاء) ، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت لوجستية عند نقطة تفتيش السيارات "ستاروكازاتشي" المستخدمة لتوصيل الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية شن ضربات مركبة على المنشآت الصناعية العسكرية والموانئ والسفن الأوكرانية ، فضلاً عن مراكز الخدمات اللوجستية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".