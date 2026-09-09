شقق الإيجار التمليكي 2026.. الشروط والمساحات ومواعيد التقديم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية الحصول علي شقة بنظام الايجار التمليكي، وتستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب وحدات مبادرة سكن لكل المصريين 9 بنظام الإيجار المدعوم، لمحدودي ومتوسطي الدخل والشباب.

موعد حجز شقق الإيجار التمليكي

يبدأ حجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك من 20 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2026، ويشمل الطرح 5 آلاف وحدة منفذة، إضافة إلى 5 آلاف وحدة أخرى مقرر تنفيذها، وتتراوح المساحات بين 75 و90 و100 متر مربع.

شقق

شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 45 عاما، مع الالتزام بحدود الدخل المحددة بالإعلان، ووجود إقامة أو عمل مثبت في مكان الوحدة.

ويستبعد من سبق له أو لزوجته أو أبنائه القصر الاستفادة من دعم سكني حكومي، أو امتلاك وحدة سكنية أو عقار مسجل، كما يجب تقديم مستندات رسمية تثبت الدخل.

سكن لكل المصريين 9

يتضمن الطرح نحو 15 ألف وحدة بنظام الإيجار المدعوم لمحدودي الدخل، بمساحات تصل إلى 75 و90 مترا مربعا في المدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب وحدات ضمن مبادرة حياة كريمة بمساحات تتراوح بين 90 و120 مترا مربعا.

ويصل دعم الإيجار إلى 1000 جنيه شهريا، وفقا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة.

شقق

شروط ومصروفات سكن لكل المصريين 9

يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 35 عاما، وألا يتجاوز صافي دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريا.

وتبلغ مصروفات التسجيل 350 جنيها غير قابلة للرد، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه تأمين للوحدة، يرد وفقا لضوابط الإعلان.

الايجار التمليكي

مواعيد التقديم

تبدأ المرحلة الأولى من 20 إلى 27 سبتمبر 2026 لذوي الهمم، بينما تبدأ المرحلة الثانية لجميع المواطنين من 28 سبتمبر حتى 28 أكتوبر 2026.

خطوات الحجز

يتم التقديم إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، بعد الاطلاع على كراسة الشروط والتأكد من استيفاء الضوابط، ثم تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة، على أن تخضع الطلبات للفحص الإلكتروني واستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط.