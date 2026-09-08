شقق الإيجار التمليكي 2026.. موعد الحجز والشروط والمساحات وخطوات التقديم

شقق الإيجار التمليكي 2026 وشروط حجز الوحدات السكنية الجديدة، يبحث عنها الراغبون في الحجز، بالتزامن مع استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح وحدات سكنية بنظم سداد وإيجار متنوعة، تستهدف توفير مسكن مناسب للشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل.

وتتضمن الطروحات الجديدة مجموعة من الضوابط والشروط التي تنظم عملية التقديم والحجز، من بينها شروط السن والدخل ومحل الإقامة أو العمل، على أن تخضع بيانات المتقدمين ومستنداتهم للفحص الإلكتروني قبل تحديد المستحقين للوحدات.

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موعد حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

من المقرر فتح باب حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر 2026، ويستمر التقديم حتى 19 أكتوبر 2026.

ويشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة بالفعل، موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الوحدات ضمن توجه وزارة الإسكان لتوفير أنظمة سكنية متنوعة تتيح للمواطنين الحصول على وحدات مناسبة وفقا لقدراتهم المالية، مع التركيز على الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل.

مساحات شقق الإيجار التمليكي 2026

تتراوح مساحات الوحدات المطروحة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك بين 75 و90 و100 متر مربع، وفقا لموقع الوحدة والمنطقة التي تقع بها.

وتطرح الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم والسكن، بما يتيح للمستفيدين الانتقال إليها بعد استكمال إجراءات الحجز والتعاقد وفقا للقواعد والمواعيد المحددة.

شقق الإيجار التمليكي 2026

الفئات الممنوعة من حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

حددت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددا من الحالات التي لا يحق لها التقدم لحجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، بهدف توجيه الوحدات إلى الفئات المستحقة وفقا للضوابط المعلنة.

وتشمل أبرز حالات الاستبعاد ما يلي.

من سبق له أو لزوجته أو لأحد أبنائه القصر الاستفادة من الدعم السكني، سواء بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم مالي ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو مبادرات التمويل العقاري الحكومية.

من سبق له امتلاك وحدة سكنية أو عقار مسجل رسميا باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته القصر، وفقا للضوابط الواردة في كراسة الشروط.

من يقل عمره عن 21 عاما أو يتجاوز 45 عاما وقت فتح باب التقديم.

من يتجاوز الحد الأقصى للدخل المحدد للفئة المستهدفة وفقا لشروط الإعلان.

من لا تربطه بالمدينة أو المحافظة التي تقع بها الوحدة علاقة إقامة دائمة أو عمل مثبت وفقا للمستندات المطلوبة.

من لا يستطيع إثبات قيمة دخله الشهري أو تقديم المستندات الرسمية المعتمدة التي توضح مصادر الدخل.

شقق الإيجار التمليكي 2026



ويستكمل المتقدم إجراءات الحصول على كراسة الشروط وتسجيل بياناته الشخصية ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيا، وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة في الإعلان.

وتخضع طلبات الحجز للفحص الإلكتروني، ويتم استبعاد الطلبات التي لا تستوفي الشروط أو تتضمن بيانات أو مستندات غير مطابقة للضوابط المعلنة.

أهمية مراجعة شروط الحجز

وتعد مراجعة كراسة الشروط والتأكد من صحة البيانات والمستندات من أهم خطوات التقديم، إذ إن عدم استيفاء أي شرط من الشروط المعلنة قد يؤدي إلى استبعاد الطلب خلال عملية الفحص.

كما يتعين على المتقدم الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مرحلة وسداد الرسوم والتأمين المقرر، واستكمال جميع الإجراءات إلكترونيا وفقا للقواعد المنظمة للطرح.