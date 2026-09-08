قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي وبيراميدز في القمة.. ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز
مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية ودعمها في مواجهة التهديدات الأمنية
مرتبات حتى 30 ألف جنيه| تفاصيل 855 فرصة عمل من الحكومة.. الشروط والتقديم
بريطانيا: نريد رؤية تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة
الشيخ خالد الجندي: ملك النار لم يضحك أبدا.. ورد على سؤال بعد 40 ألف سنة
حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة لمواجهة أبوقير للأسمدة
روبيو: واشنطن ترفض أية خطوات من شأنها زعزعة استقرار الضفة الغربية
ترقيات جديدة لأعضاء النيابة العامة والمحامين العامين للعام القضائي 2026/2027
الزمالك يضع شرطين لحسم رحيل خوان بيزيرا.. 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع |خاص
واشنطن تصعد ضد طهران.. عقوبات على 36 هدفا لدعم قطاع الطيران الإيراني
الخزانة الأمريكية: إدراج 27 شركة طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة والضفة.. مساعدات تحت الحصار وتصعيد ميداني يتواصل

غزة
غزة
محمود محسن

في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، تتواصل الجهود المصرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع والضفة الغربية.

 وبينما تعبر قوافل الإغاثة محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية والإيوائية والوقود، تواجه عملية إدخال المساعدات عراقيل تحد من وصولها إلى مستحقيها، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية للمدنيين.

وفي الضفة الغربية، تتسع دائرة الاقتحامات والاعتقالات والحصار، وسط أضرار تلحق بالبنية التحتية وسقوط ضحايا جراء العمليات العسكرية وهجمات المستوطنين. أما في غزة، فلا تزال عمليات القصف وإطلاق النار تخلف مزيدًا من الضحايا، فيما تتفاقم احتياجات المصابين إلى العلاج وإعادة التأهيل.

قافلة "زاد العزة" الـ274 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن قافلة المساعدات الجديدة الـ 274 دخلت من الجانب المصري باتجاه قطاع غزة، وتضم أكثر من 3900 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، إلى جانب كميات من الوقود المخصصة لتشغيل المنشآت الحيوية والمستشفيات.

وأوضح قاسم أن القافلة، وهي الـ74 بعد المائتين ضمن سلسلة "زاد العزة"، شهدت عودة عدد من الشاحنات إلى الساحة المصرية بالمعبر بعد تفريغ حمولاتها، في مشهد يعكس استمرار العراقيل التي تواجه إدخال المساعدات إلى القطاع، وفق ما رصده مراسل القاهرة الإخبارية.

وأضاف أن معبر رفح شهد وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين الذين أنهوا علاجهم في المستشفيات المصرية، بالتزامن مع استعدادات لاستقبال مرضى وجرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر، وسط توازن نسبي بين أعداد العائدين والوافدين.

الاحتلال ينفذ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليتها العسكرية في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، حيث فرضت حظرًا للتجول ومنعت الدخول والخروج، وأغلقت المداخل بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وأوضحت السلامين أن جرافات الاحتلال جرفت أجزاء من البنية التحتية، ما أدى إلى تضرر خطوط المياه والكهرباء، وسط حصار عشرات الآلاف من الفلسطينيين. كما اقتحمت القوات المنازل والمحال التجارية وخلعت أبواب بعضها، واعتقلت أكثر من 100 فلسطيني، بينهم سيدة.

وأضافت أن التصعيد امتد إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية، إذ حاصرت قوات الاحتلال منزلًا في بلدة عقربا قرب نابلس وفجّرته، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني واحتجاز جثمانه، بالتزامن مع إصابة فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بقرية المغير، واستمرار حملات الاعتقال.

4 شهداء و5 مصابين برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم شهيدان متأثران بجراحهما، مؤكدًا أن استمرار القصف الإسرائيلي يمثل خروقات متواصلة تتجاوز أعداد الضحايا المعلنة.

وأوضح أبو كويك أن مناطق عدة في مدينة غزة تشهد قصفًا وإطلاق نار متكررًا، خصوصًا حي التفاح والدرج والنفق، مع استخدام الطائرات المسيّرة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف في شرق دير البلح، وطال القصف المدفعي الأطراف الشمالية الشرقية لمخيم البريج.

وأضاف أن التصعيد يفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرًا إلى استخدام الركام الناتج عن تدمير المنازل في رصف الطرق وأعمال البنية التحتية. ولفت إلى حاجة آلاف المصابين، خاصة من فقدوا أطرافهم، إلى خدمات العلاج الطبيعي باعتبارها جزءًا أساسيًا من رحلة التعافي.

الأوضاع الإنسانية الأراضي الفلسطينية قطاع غزة المساعدات العمليات العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

ترشيحاتنا

هبة كامل

بعد إصابة الفنانة هبة كامل.. هؤلاء الأكثر عرضة لأورام المرارة

السكر

تناول هذا الطبق يخفض نسبة السكر في الدم.. اعرف فوائده

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أخطاء تضعف مناعة طفلك دون أن تعرفي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها في اللانش بوكس

بالصور

مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

جمال شعبان يشيد بمديرة مدرسة: صالحة أبو الفضل مواطنة تستحق التكريم.. ويطالب بصون كرامة المعلمين

جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل

طريقة عمل طاجن سمك قشر البياض.. وصفة صعيدية بطعم مميز

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

قبل الذهاب للمدرسة.. فوائد كوب الحليب للطفل فى الصباح

فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد