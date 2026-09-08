رئيس قبرص: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر تقوم بدور كبير بشأن دعم أهالي غزة

أكد نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، على حقوق الفلسطينيين ونرفض أي عمليات لإجلاء قسري.

وقال الرئيس القبرصي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان: "مصر تلعب دورا هاما لضمان أمن المنطقة".

وتابع الرئيس القبرصي: “السلام الإقليمي هو بوصلتنا الأساسية التي لا نحيد عنها، ونثمن دور مصر الحيوي لتعزيز السلام والاستقرار في غزة”.

وأكمل الرئيس القبرصي:" نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، ومصر تقوم بدور كبير بشأن دعم أهالي غزة".

وتابع الرئيس القبرصي: نتطلع لاستضافة قبرص قمة التعاون الثلاثي بحضور الرئيس السيسي".