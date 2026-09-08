رئيس قبرص: نجدد التزامنا بعلاقات حسن الجوار مع سوريا وفقا للقانون الدولي

قال الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص: “ناقشنا التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأكدنا على أهمية الحل السلمي لاحتواء التصعيد بالمنطقة”.



وأضاف رئيس قبرص: “إننا نعيد التأكيد على موقفنا الواضح المؤيد لحل الدولتين، ونؤكد رفضنا للتهجير القسري للفلسطينيين، ونؤكد دعمنا لوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، ونجدد التزامنا بعلاقات حسن الجوار مع سوريا وفقا للقانون الدولي”.

وأشار إلى أنه خلال الأشهر المقبلة، سيتم صرف دفعة من المساعدات المالية الأوروبية لمصر، والتي أعلن عنها في مارس 2024، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر.

وأوضح أن مصر تمثل ركيزة أساسية في التعاون بالمنطقة، وأن أمن مصر واستقرارها مرتبط بأمن واستقرار جميع دول المنطقة وأوروبا وأن قبرص واليونان سيعملان من أجل دعم مصر من قبل الاتحاد الأوربي.

فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تولي أهمية لمشروعات الربط الكهربائي مع اليونان.

وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان: “ناقشنا آليات التنسيق للتعاون المشترك بين مصر و قبرص واليونان”.

وأوضح أن “السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية ورفض أي محاولة لتقسيمها”.

وفي خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي مشترك للرئيس السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان.