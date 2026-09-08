الرئيس السيسي: الغاز في مقدمة مجالات التعاون مع اليونان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون في مجال الغاز والطاقة يأتي في مقدمة مجالات التعاون بين مصر واليونان، في إطار حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، حيث تناولت المباحثات سبل دفع التعاون المشترك في قطاع الطاقة.

وشهد اللقاء بحث تطورات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والغاز والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين.

وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليونان، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المشروعات المشتركة في قطاع الطاقة.

كما تطرقت المباحثات إلى عدد من المجالات الاقتصادية الأخرى، من بينها السياحة والنقل والعمالة والهجرة، إلى جانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.



