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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عيب في منفاخ وسادة هوائية صينية يتسبب في وفاة جديدة

شفروليه إكوينوكس
شفروليه إكوينوكس
عزة عاطف

تم تسجيل حالة وفاة جديدة لسائق في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية إثر انفجار منفاخ وسادة هوائية بديل مصنع في الصين، لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بهذه القطع المعيبة إلى 11 حالة. 

ووقع الحادث في 27 أغسطس 2026 لسيارة من طراز شفروليه إكوينوكس موديل 2018، حيث أكدت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) أن حادث الاصطدام كان يمكن النجاة منه لولا انفجار منفاخ الوسادة الهوائية البديل وتناثر شظايا معدنية حادة أصابت السائق في الوجه والرقبة والصدر. 

طراز شفروليه إكوينوكس ودخول قائمة السيارات المتضررة

تعد هذه الحادثة هي الأولى التي تسجل في سيارة من طراز شفروليه إكوينوكس، حيث اقتصرت حالات الوفيات 10 والإصابات 3 السابقة على طرازي شفروليه ماليبو وهيونداي سوناتا. 

وتعود القطعة المعيبة إلى الشركة الصينية "جيلين بروفينس ديتيانوه لتكنولوجيا السلامة" المعروفة اختصارًا بـ (DTN)، وتعد هذه القطعة محددة بالعلامة الرقمية DTN60DB. 

وتتميز هذه المنافيخ المعيبة بأنها تباع كقطع غيار بديلة مقلدة أو مستوردة بصورة غير قانونية، وتنفجر بشدة عند التفعيل بدلًا من الانتفاخ الآمن لمواجهة الاصطدامات.

تحذيرات السلامة وفحص السيارات المستعملة منذ عام 2020

أصدرت هيئة NHTSA قرارًا بحظر استيراد وبيع منافيخ الوسائد الهوائية التابعة لشركة DTN في الولايات المتحدة، مؤكدة أنها تشكل خطرًا مباشرًا على حياة الركاب. 

وحثت الهيئة جميع ملاك السيارات المستعملة التي تعرضت لحوادث أدت لانتفاخ الوسائد الهوائية منذ عام 2020 على التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة لفحص المكونات واستبدالها بقطع غيار أصلية معتمدة، مع التوصية بعدم قيادة المركبة في حال وجود رمز DTN60DB حتى يتم استبدال المنفاخ بالكامل لحماية أرواح مستخدمي الطرق.

شفروليه إكوينوكس الوسائد الهوائية الصينية حوادث السيارات هيئة NHTSA

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