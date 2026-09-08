مقتل شرطي مغربي في مواجهة مسلحة مع متهم بقضايا مخدرات في إمزورن

قُتل عنصر أمن مغربي، اليوم الاثنين، خلال مواجهة مسلحة مع شخص متهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وذلك في مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة شمال المغرب، بحسب ما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني.

وقالت المديرية إن عناصر فرقة مكافحة العصابات بالحسيمة شاركت في عملية أمنية، إلى جانب الدرك الملكي، لتوقيف مشتبه به يبلغ من العمر 25 عامًا، ومطلوب بموجب 20 مذكرة بحث وطنية في قضايا من بينها المخدرات ومحاولة القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية والاحتجاز والعنف.

وأوضحت أن المشتبه به أبدى مقاومة مسلحة واستخدم بندقية صيد لإطلاق النار على عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة حارس أمن تابع لفرقة مكافحة العصابات بعيار ناري، توفي متأثرًا بإصابته أثناء نقله إلى المستشفى.

كما أسفر إطلاق النار عن إصابة تقني مكلف بفتح الأبواب، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من السيطرة على الموقف وتوقيف المشتبه به.