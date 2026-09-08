بعد أزمة هبة كامل الصحية.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة وأبرز عوامل الخطر وطرق الوقاية

إصابة هبة كامل بسرطان المرارة

أعراض سرطان المرارة

أسباب سرطان المرارة

عوامل خطر سرطان المرارة

الوقاية من سرطان المرارة، ورم المرارة

الكشف المبكر عن سرطان المرارة

أثارت الأزمة الصحية التي مرت بها الفنانة هبة كامل اهتمام الجمهور خلال الأيام الماضية، بعدما كشفت عن تفاصيل رحلة مرضية صعبة بدأت في البداية باعتبارها مشكلة مرتبطة بالمرارة، قبل أن تتطور إلى مضاعفات استدعت تدخلات جراحية.

ما هو سرطان المرارة؟

وكشفت هبة كامل أن الأطباء اكتشفوا وجود ورم داخل القناة المرارية، ما استدعى إزالة الورم وتركيب دعامة لتوسيع القناة، إلا أن انسداد الدعامة بحصوة أدى إلى مضاعفات خطيرة، من بينها التهاب وتطور الحالة إلى بداية غرغرينا بالمرارة، وفق تصريحاتها المنشورة في وسائل إعلام مصرية.

وفي هذا السياق، يسلط تقرير طبي نشره موقع WebMD الضوء على سرطان المرارة، وهو من أنواع السرطان النادرة، لكنه قد يكون صعب الاكتشاف في مراحله المبكرة، ما يجعل التعرف على عوامل الخطر والاهتمام بالأعراض أمرًا مهمًا.

سرطان المرارة هو نوع نادر من السرطان يصيب العضو الصغير الموجود أسفل الكبد، والذي يخزن العصارة الصفراوية التي تساعد الجسم على هضم الدهون.

ولا يسبب سرطان المرارة أعراضًا واضحة في مراحله الأولى، وهو أحد الأسباب التي تجعل تشخيص بعض الحالات يحدث بعد تقدم المرض.

وتشمل الأعراض التي قد تظهر مع تقدم الحالة الحمى، وألم البطن، والغثيان، والقيء، والانتفاخ، لكن هذه الأعراض ليست خاصة بسرطان المرارة وحده، وقد تحدث نتيجة العديد من المشكلات الصحية الأخرى.

سرطان المرارة

هل حصوات المرارة تزيد خطر الإصابة بالسرطان؟

تعد حصوات المرارة من أبرز عوامل الخطر التي أشار إليها التقرير الطبي، إذ توجد لدى نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بسرطان المرارة.

لكن وجود حصوات المرارة لا يعني الإصابة بسرطان المرارة، فالكثير من الأشخاص يعانون من حصوات دون أن يصابوا بهذا النوع من السرطان.

ولهذا، فإن وجود حصوات أو مشكلات متكررة في المرارة يستدعي المتابعة الطبية المناسبة، خصوصًا عند ظهور أعراض مستمرة أو غير معتادة.

سرطان المرارة

زيادة الوزن وعلاقتها بسرطان المرارة

أشار التقرير إلى أن زيادة الوزن والسمنة قد ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان المرارة، كما أنها من عوامل خطر الإصابة بحصوات المرارة.

لذلك، فإن الحفاظ على وزن صحي يعد من الإجراءات المهمة للصحة العامة، إلى جانب اتباع نمط حياة متوازن.

سرطان المرارة

من هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان المرارة؟

توجد مجموعة من العوامل التي قد تزيد احتمالية الإصابة بسرطان المرارة، ومنها:

ـ التقدم في العمر.

ـ زيادة الوزن والسمنة.

ـ وجود حصوات في المرارة.

ـ بعض الحالات التي تسبب التهابًا مزمنًا في المرارة.

ـ وجود بعض المشكلات مثل مرارة الخزف أو بعض الزوائد اللحمية في المرارة.

ـ وجود تاريخ عائلي لبعض الحالات.

ـ بعض العوامل الوراثية والديموغرافية.

ويؤكد ذلك أن الإصابة بالسرطان عادة ما تكون نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، وليس سببًا واحدًا فقط.

سرطان المرارة

كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان المرارة؟

لا توجد طريقة تضمن الوقاية من سرطان المرارة بشكل كامل، خاصة أن بعض عوامل الخطر لا يمكن التحكم فيها، مثل العمر أو بعض العوامل الوراثية.

لكن يمكن الاهتمام ببعض العادات الصحية التي قد تساعد على تقليل المخاطر الصحية بشكل عام، ومنها:

ـ الحفاظ على وزن صحي:

توصي المعلومات الطبية بالحفاظ على وزن صحي وتجنب زيادة الوزن، لأن الدهون الزائدة في الجسم قد ترتبط بزيادة الالتهاب وتغيرات هرمونية يمكن أن تؤثر في مخاطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان.

ـ اتباع نظام غذائي متوازن:

ينصح بالاعتماد بصورة أكبر على الخضروات والفواكه والأطعمة النباتية، مع اختيار الحبوب الكاملة، وتقليل تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة مثل السجق والسلامي.

ـ تجنب التدخين:

يعد الإقلاع عن التدخين من أهم الخطوات للحفاظ على الصحة وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض والسرطانات.

ـ تقليل تناول الكحول:

والحد من تناول الكحول، مع اختلاف الحدود الموصى بها بحسب الجنس والحالة الصحية.

سرطان المرارة

هل توجد فحوصات دورية للكشف المبكر عن سرطان المرارة؟

ولا توجد فحوصات روتينية مخصصة للكشف عن سرطان المرارة لدى عامة الأشخاص.

كما أن بعض أورام المرارة قد يصعب اكتشافها باستخدام فحوصات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية، خاصة في المراحل المبكرة.

لذلك، فإن ظهور أعراض مستمرة أو وجود عوامل خطر معينة يستدعي التوجه إلى الطبيب لتقييم الحالة وتحديد الفحوصات المناسبة.

أزمة هبة كامل ليست دليلًا على إصابتها بعوامل الخطر

وبالنسبة إلى حالة الفنانة هبة كامل، فمن المهم عدم الخلط بين المعلومات العامة عن عوامل خطر سرطان المرارة وبين تفاصيل حالتها الشخصية.

فبحسب تصريحاتها، اكتشف الأطباء ورمًا داخل القناة المرارية خلال رحلتها العلاجية، ثم تعرضت لمضاعفات بعد تركيب الدعامة وانسدادها بحصوة، ما أدى إلى تطورات خطيرة استدعت جراحة.

وكانت هبة كامل قد أعلنت في أغسطس الماضي خضوعها لجراحة بعد معاناة مع المرارة، قبل أن تكشف لاحقًا تفاصيل أكثر عن المضاعفات التي مرت بها وفترة النقاهة.