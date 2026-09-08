تفجير إسرائيلي جديد في المنصوري جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل

نفّذ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عملية تفجير جديدة في بلدة المنصوري التابعة لقضاء صور جنوبي لبنان، في تطور يعكس استمرار التوتر الميداني في المنطقة الحدودية، بالتزامن مع عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة تستهدف بلدات وقرى في جنوب البلاد.

وأكدت مصادر إعلامية لبنانية وقوع التفجير في المنصوري، فيما أفادت تقارير محلية بأن القوات الإسرائيلية نفذت كذلك عمليات جرف للمنازل داخل البلدة.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من التفجيرات التي شهدتها المنصوري خلال الأيام الماضية، إذ أفادت تقارير في السادس من سبتمبر بتنفيذ تفجيرات في البلدة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منطقة المرج الواقعة بين بلدتي الحنية والمنصوري، جنوب مدينة صور.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت، في الخامس من سبتمبر، عن تنفيذ أكثر من 14 تفجيرًا في أطراف المنصوري خلال يوم واحد، في إطار عمليات عسكرية إسرائيلية متصاعدة في جنوب لبنان. كما أشارت تقارير إلى استخدام متفجرات قوية خلال تلك العمليات، ما يعكس اتساع نطاق الأضرار التي تتعرض لها المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مناطق جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا، شمل غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وتفجيرات استهدفت عددًا من البلدات، وسط استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأفادت تقارير حديثة بأن العمليات الإسرائيلية طالت مناطق في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون.

ويثير استمرار التفجيرات والقصف في جنوب لبنان مخاوف من اتساع رقعة التصعيد، خصوصًا مع تكرار العمليات داخل البلدات الحدودية واستمرار الأضرار التي تلحق بالمنازل والمنشآت.

وحتى وقت إعداد التقرير، لم تتوفر معلومات رسمية موثوقة عن حجم الخسائر البشرية الناتجة عن تفجير المنصوري الأخير، فيما تبقى التطورات الميدانية مرشحة للتصاعد في ظل استمرار العمليات العسكرية.