وزير التخطيط يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة

بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس قمة (AIM) للاستثمار، سبل توسيع الشراكات التنموية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال عقده اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عصام عاشور، سفير مصر لدى الإمارات، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في الدورة الـ 15 لقمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بمركز دبي التجاري العالمي.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الشراكات التنموية المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا استثنائيًا للتعاون العربي، مشيرًا إلى أن مصر تطبق برنامجًا متكاملاً للتحول الاقتصادي يركز على تحفيز النمو في قطاعات استراتيجية محددة، وفي مقدمتها: التصنيع الزراعي والغذائي، الصناعات التحويلية، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل على تعظيم المردود الاقتصادي للأصول وإدارة الاستثمارات العامة بما يتوافق مع تحديثات "رؤية مصر 2030"، مبينًا أن الشراكة مع المؤسسات الاستثمارية الإماراتية تفتح آفاقًا جديدة للتوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة الفرص التي تتيحها الجهات والأذرع التابعة للوزارة، وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، كشركة "أيادي للاستثمار والتنمية"، وشركة NI كابيتال" القابضة، فضلاً عن المباحثات الجارية لتسجيل شركة "سهل" لخدمات الدفع الإلكتروني بمركز دبي المالي العالمي (DIFC) للتوسع إقليميًا.

من جانبه، أشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بالزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكدًا حرص الجانب الإماراتي على مواصلة تمكين الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها مناخ الاستثمار المصري في ضوء التيسيرات والحوافز الحكومية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.