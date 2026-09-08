راغدة درغام: السلاح الاقتصادي ضد إيران مستمر ومدعوم بالجهوزية العسكرية

قالت راغدة درغام، مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية، إن السلاح الاقتصادي ضد إيران ما زال مستمرًا، مشيرة إلى وجود إصرار على إنجاح استراتيجية الخنق الاقتصادي.

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة "الحدث"، أن استراتيجية الخنق الاقتصادي مدعومة بالتأكيد، بالجهوزية العسكرية، مؤكدة أن التحرك الأمريكي لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط.

وأشارت إلى أن هناك تحركًا آخر يتمثل في إعادة طرح موضوع البرنامج النووي الإيراني في المحافل الدولية، وبالذات في مجلس الأمن الدولي، لافتة إلى أن ذلك قد يحدث خلال هذا الأسبوع.

وأشارت إلى وجود محاولة للفت الأنظار إلى إصرار إيران على عدم تلبية ما تريده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالذات حرية الوصول إلى المواقع للكشف عن طبيعة ما لدى إيران نوويًا.