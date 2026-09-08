عاصفة تهدد برشلونة قبل مواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا

تلقى إقليم كتالونيا تحذيرًا جويًا من أمطار غزيرة وعواصف متوقعة، خاصة في منطقتي بايكس يوبريجات وبرشلونة، بالتزامن مع استعدادات الفريق الكتالوني لخوض أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا أمام فينورد، غدًا الأربعاء.

وتشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز كميات الأمطار 90 لترًا لكل متر مربع خلال 3 ساعات، مع ذروة الحالة الجوية بين الساعة 8 صباحًا و2 ظهرًا.

ومن المنتظر أن تتأثر مباراة شباب برشلونة وفينورد تحت 19 عامًا بشكل أكبر، بعدما تزامن موعدها مع فترة الذروة، بينما تقام مواجهة الفريق الأول أمام فينورد في السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت إسبانيا، وسط توقعات بتحسن الأجواء.

ويبقى التحدي الأبرز أمام برشلونة هو حالة أرضية ملعب كامب نو، التي ستخضع لاختبار قوي بسبب كميات المياه الكبيرة، خاصة مع ضيق الوقت المتاح أمام مسؤولي الملعب لتجهيز أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة.