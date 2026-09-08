منى جلال تحذر من إهمال مرحلة التئام اللثة بعد زراعة الأسنان

قالت الدكتورة منى جلال، الأستاذ المساعد والاستشاري لتركيبات وزراعة الأسنان، إن صحة اللثة المحيطة بالزرعة لا تقل أهمية عن صحة الأسنان، مؤكدة أن هذه المرحلة من الأمور المهمة للغاية بعد زراعة الأسنان.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "الدكتور" على قناة "القاهرة والناس"، أن الزرعة تكون موجودة داخل العظم، لكن الاتصال بينها وبين الفم يكون من خلال الجزء الخاص باللثة، ولذلك فإن حدوث مشكلة في اللثة بعد الزراعة قد يؤدي إلى فشل الزرعة.

وأضافت أن هناك مرحلة يتم خلالها استخدام ما يعرف بـ"هيلينج أباتمنت"، وهي مرحلة تسمح للثة بالنمو حول الزرعة بشكل معين، بحيث تظهر اللثة حول الزرعة كما لو كانت حول سنة طبيعية.

وأكدت أن تجاوز هذه الخطوة أو الاستعجال في تركيب التاج يمكن أن يؤدي إلى وجود فراغ بين التاج والزرعة، وهو ما يسمح بدخول الطعام والبكتيريا، وقد يؤدي مع الوقت إلى حدوث التهاب وفشل في الزرعة.