منى جلال: أمراض الجسم قد يكتشفها طبيب الأسنان

قالت الدكتورة منى جلال، الأستاذ المساعد والاستشاري لتركيبات وزراعة الأسنان، إن صحة الجسم تبدأ من صحة الفم، مشيرة إلى أن هناك أمراضًا كثيرة في الجسم يمكن أن يكتشفها طبيب الأسنان قبل أن يكون المريض على دراية بوجودها.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "الدكتور" على قناة "القاهرة والناس"، أن طبيب الأسنان قد يكتشف وجود مشكلة صحية لدى المريض، ويدفعه إلى مراجعة الطبيب المختص، موضحة أن بداية صحة الجسم تكون بالفعل من الفم ومن صحة الأسنان.

وأشارت إلى أن إهمال الأسنان وعدم الاهتمام بعلاج المشكلات الصحية يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان، لافتة إلى أن بعض الحالات تصل إلى فقدان الأسنان والخلخلة نتيجة إهمال العلاج.

وأكدت أن فقدان الأسنان قد يدخل الإنسان في مشكلات صحية أخرى، مستشهدة بحالة لشخص يعاني من أمراض متعددة، موضحة أن بداية مشكلاته كانت من فقدان الأسنان، ثم بدأت مشكلات في الجهاز الهضمي والقولون والمعدة، إلى جانب اضطراب السكر.