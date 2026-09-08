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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الخميس.. انتهاء فترة التقديم على 2898 قطعة أرض سكنية في 17 مدينة جديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تنتهي الخميس 10 سبتمبر 2026 فترة التقديم على الأراضي السكنية ضمن برنامج «مسكن» والذي يشمل 2898 قطعة أرض سكنية بـ17 مدينة جديدة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار جهود الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المواطنين لبناء مسكنهم الخاص بالمدن الجديدة.

ويتضمن الطرح 2263 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، و635 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، موزعة على عدد من المدن الجديدة، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية، وتعزيز جهود الدولة في التوسع العمراني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة المزيد من الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المواطنين.

ويتضمن الطرح قطع أراضٍ مخصصة لذوي الهمم، بما يضمن تكافؤ الفرص وييسر حصولهم على الخدمات والسكن الملائم، بإجمالي 142 قطعة أرض، منها 111 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المتوسطة، و31 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المميزة.

وتتوافر كراسات الشروط عبر الموقع الإلكتروني لمنصة «مسكن» منذ يوم 27 يوليو 2026، ويستمر التقديم حتى يوم 10 سبتمبر 2026، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية.

ويضم طرح الأراضي المتوسطة مدن: حدائق أكتوبر، والسادات، وحدائق العاشر، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، وأخميم الجديدة، بإجمالي 2263 قطعة أرض.

كما يضم محور الأراضي المميزة 635 قطعة أرض موزعة على مدن: الشروق، وبدر، والعبور الجديدة، و15 مايو، وناصر الجديدة (غرب أسيوط)، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، بما يحقق تنوعًا في الطرح، ويلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين الراغبين في تملك أراضٍ سكنية بالمدن الجديدة.

وتواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ خطة متكاملة لزيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية، بما يواكب معدلات التنمية التي تشهدها المدن الجديدة، ويوفر فرصًا سكنية واستثمارية متنوعة.

وتهيب وزارة الإسكان بالمواطنين الراغبين في التقديم، ممن لم يستكملوا إجراءات الحجز، سرعة الاطلاع على كراسات الشروط واستكمال إجراءات الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة: reserve.newcities.gov.eg.

الأراضي السكنية مسكن مدينة جديدة المدن الجديدة حجز الاراضي أراضي وزارة الإسكان

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