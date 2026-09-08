وزيرة الشئون القانونية اليمنية: الدعم الإيراني للحوثيين أحد عوامل زعزعة استقرار البلاد

قالت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إن جماعة الحوثي تستند في خطابها إلى فكر ديني متطرف، مشيرةً إلى اعتمادها على دعم خارجي، ولا سيما من إيران، التي وصفتها بأنها تمثل ذراعًا رئيسية للجماعة داخل اليمن، وهو ما انعكس، على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، وضمان حقوق الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات، مؤكدةً أن أعدادهم تُقدر بالآلاف، بينما اضطر ملايين اليمنيين إلى النزوح والعيش في المخيمات بعد أن كانوا يعيشون في منازلهم.

وأكدت أن هذه المرحلة من تاريخ اليمن لا ينبغي تجاوزها أو طيّها دون تحقيق العدالة، مشددةً على ضرورة الاحتكام إلى القانون وفرض هيبته، وضمان المساواة بين جميع المواطنين في ظل دولة تحمي الحقوق وتصونها وتكفل تطبيقها على الجميع.