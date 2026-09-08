تسبب فى إصابة شخص.. القبض على قائد سيارة صدم أخرى بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالإصطدام بسيارة أخرى حال توقفها بجانب الطريق بسوهاج محدثاً إصابة أحد الأشخاص تصادف تواجده بجوارها ولاذ قائدها بالفرار.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 / الجارى وحال توقف (مدرس - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) خلف سيارة ملاكى متوقفه بجانب الطريق قامت سيارة ملاكى أخرى بالإصطدام بها ، مما أدى إلى حدوث إصابته " بكسر بالقدم " وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ، وبسؤال والد المصاب إتهم قائد السيارة بالتسبب فـى إحداث إصابة نجله ولاذ بالفرار .





أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد ، وهروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





