القبض على شخص تحرش بزوجة صديقه داخل عقار بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإعتراض سيدة تحمل طفلة والتحرش بها حال صعودها سلم أحد العقارات بالدقهلية .







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) وبسؤالها أقرت بأنه بتاريخ 5 / الجارى وحال توجهها رفقة (نجلتها "3 سنوات") لأحد المراكز الطبية الخاصة بالأطفال، فوجئت بإعتراض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (صديق زوجها) طريقها حال صعودها سلم العقار.





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (ترزى - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









