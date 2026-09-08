معتز هشام بدور أمريكاني في مسلسل 50/50

يعود الفنان معتز هشام إلي الدراما في مسلسل 50/50، المقرر عرضه يوم ١٧ سبتمبر على إحدى المنصات، ويظهر بدور أمريكاني المحرك الأساسي للعصابة.



مسلسل 50/50 من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.



يعتبر أحدث أعمال معتز هشام قيامه بدور قطايف في مسلسل ولاد شمس والذي حاز على ردود فعل قوية من رد لجمهور خلال عرضه.



معتز هشام ممثل مصري شاب، استطاع منذ دوره في مسلسل "ممالك النار" للمخرج بيتر ويبر أن يصبح واحدًا من النجوم الشباب الصاعدة، بقدرة على التحدث بالعربية الفصحى، بالإضافة إلى ركوب الخيل والمبارزة.



بدأ معتز مسيرته الدرامية في 2017 من خلال مسلسل "الطوفان" للمخرج خيري بشارة و"سابع جار" للمخرجات هبة يسري وأيتن أمين ونادين خان، وفي العام التالي شارك في مسلسل "أبو عمر المصري" للمخرج أحمد خالد موسى، قبل أن تأتي انطلاقته الأبرز في 2019 عبر تجسيده شخصية "السلطان سليم الأول في طفولته" في مسلسل "ممالك النار".



تشمل أعمال معتز مسلسل الاختيار" للمخرج بيتر ميمي و"وعد إبليس" للمخرج كولين تيج، والجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ؟" للمخرجة نادين خان، ومسلسل "الحشاشين" للمخرج بيتر ميمي، ومسلسل "ولاد الشمس" للمخرج شادي عبد السلام الذي نال عنه "جائزة أفضل ممثل مساعد" من "كأس إنرجي".



في السينما فاز معتز بجائزة المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن دوره في فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، كما شارك في بطولة سلسلة الأفلام الغنائية الاستعراضية "سكر" للمخرج تامر المهدي.