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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنجي كيوان: دوري في شمس الزناتي 2 مفاجأة وكواليس العمل مع محمد إمام ممتعة

الفنانة إنجي كيوان
الفنانة إنجي كيوان
أوركيد سامي

تراهن النجمة إنجي كيوان على دورها في فيلم «شمس الزناتي 2» بطولة النجم محمد إمام، مؤكدة أن الشخصية التي تقدمها تحمل العديد من المفاجآت، وتمثل تحديا جديدا لها على المستوى الفني، خاصة أنها تخوض من خلالها تجربة مختلفة عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

وتتحمس إنجي كيوان بشدة لهذه التجربة، لاسيما أن دورها في الفيلم يحمل مساحة مختلفة على مستوى الأداء والشخصية، وتسعى من خلاله إلى تقديم نفسها للجمهور بصورة جديدة، وهو ما جعلها تعتبر العمل محطة مهمة في خطواتها السينمائية، ورهانا على قدرتها على التنوع وعدم الاكتفاء بنمط واحد من الشخصيات.

وأعربت إنجي كيوان عن سعادتها بالتعاون مع النجم محمد إمام، مؤكدة أن كواليس الفيلم مميزة للغاية، وأن الأجواء التي تجمع فريق العمل تمنح التجربة حالة خاصة، مشيرة إلى أن العمل مع فريق يمتلك خبرات كبيرة يمثل إضافة حقيقية لأي فنان ويمنحه فرصة لخوض تحديات جديدة.

وتعكف إنجي كيوان خلال الفترة الحالية على قراءة عدد من السيناريوهات الجديدة، تمهيدا لاختيار العمل الأنسب من بينها للمشاركة في دراما رمضان المقبل، حيث تحرص على أن تكون خطواتها المقبلة محسوبة، وأن تختار الشخصيات التي تضيف إلى رصيدها الفني وتمنحها فرصة أكبر لإظهار قدراتها في التمثيل.

واستطاعت إنجي كيوان خلال الفترة الأخيرة أن تفرض نفسها كواحدة من الأسماء الصاعدة بقوة على الساحة الفنية، في ظل حرصها على اختيار شخصيات تحمل تحديات تمثيلية حقيقية، وهو ما يعكس طموحا واضحا لديها لتطوير أدواتها وتوسيع مساحة حضورها، سواء في الدراما أو السينما.

وتعد النجمة إنجي كيوان واحدة من أبرز النجمات الصاعدات بقوة في عالم الفن، بعدما فرضت حضورها بموهبتها وأدائها المميز، لتواصل توسيع خطواتها نحو النجومية، مستفيدة من التجارب التي خاضتها خلال الفترة الماضية والتي منحتها مساحة أكبر للظهور والتنوع وإثبات قدراتها أمام الجمهور.

وكانت إنجي كيوان قد حققت نجاحات خلال مواسم رمضان السابقة، من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية التي حظيت بمتابعة جماهيرية، من بينها «سيد الناس» و«وتقابل حبيب» و«وننسي اللي كان»، لتواصل من خلال هذه التجارب تثبيت حضورها على الساحة الفنية، قبل أن تنتقل إلى تحد جديد عبر السينما من خلال مشاركتها في «شمس الزناتي 2» أمام محمد إمام.

الفنانة إنجي كيوان اخبار الفن نجوم الفن

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