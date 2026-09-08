مصر والسعودية تبحثان تنفيذ أول قمر صناعى مشترك

عقد الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اجتماعًا مع المهندس أحمد بن صالح الغفيلي، ممثل وكالة الفضاء السعودية، لبحث ملامح الخطة التنفيذية لمبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي مصري– سعودي مشترك، بما يعزز توظيف تكنولوجيا الفضاء في دعم جهود التنمية وخدمة الأولويات المشتركة للبلدين الشقيقين.

وذلك في لقاءٍ سبق افتتاح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري اللواء مهندس أمير عبد الفتاح، مدير شركة نبتا بلايا لتكنولوجيا الفضاء التابعة لوكالة الفضاء المصرية؛ والمهندس هيثم مدحت، رئيس الإدارة المركزية لتصميم وتطوير أنظمة الأقمار الصناعية؛ والدكتور محمد إبراهيم، مدير أكاديمية الفضاء بوكالة الفضاء المصرية.



كما شارك من الجانب السعودي الأستاذ عبد الرحمن بن صالح العسكر، مدير المراسم بوكالة الفضاء السعودية.



ويجسد اللقاء عمق العلاقات المصرية–السعودية، وحرص الجانبين على ترجمة التعاون الفضائي إلى خطوات تنفيذية ذات أثر تنموي مستدام.