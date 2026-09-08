أحمد شريف يقتل المباراة.. الزمالك يتقدم بثنائية على أبو قير للأسمدة

نجح أحمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام أبو قير للأسمدة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أحمد شريف الهدف في الدقيقة 87، ليعزز تقدم الزمالك بنتيجة 2-0، ويضع الفريق الأبيض على بُعد دقائق من حصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالدوري.

تشكيل الزمالك أمام أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي «الونش» – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمد السيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد – مصطفى الزناري – محمد إبراهيم – أحمد خضري – محمود جهاد – عبدالله السعيد – أحمد عبد الرحيم «إيشو» – أحمد شريف – ناصر منسي.

تشكيل أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جابر كامل – محمد دبش – محمد علاء – أحمد عوض.

خط الوسط: رامز ميلاد – عمر إبراهيم – يوسف حمدي.

خط الهجوم: فيفور أكيم – محمود أبو جودة – محمد كمارا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد سعيد شيكا – أحمد داهش – عماد حمدي – محمد أشرف أوشا – محمد فتحي – مصطفى عبدالرحيم – سيف الدين علي محمود – أيمن عبدالحميد – علي حسين.