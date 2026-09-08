خالد طلعت: الزمالك يعتلي صدارة الدوري رغم الظروف والمشكلات

فاز نادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ليتصدر ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بشكل مؤقت.

و علق الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك كاتبا:رغم الظروف والمشاكل والازمات.. الزمالك يعتلي صدراة الدوري الممتاز منفردا برصيد ١٠ نقاط.



والتقى فريقا الزمالك وأبو قير للأسمدة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبذلك الفوز، يتواجد نادي الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بشكل مؤقت لحين انتهاء مباريات الجولة الرابعة غدًا الأربعاء.