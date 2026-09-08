كل اللي يخطر على البال اتعمل بالجهود الذاتية.. وكيلة مدرسة توثق جاهزية المدرسة قبل الدراسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله وكيلة إحدى المدارس، وهي توثق استعدادات المدرسة لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة الانتهاء من جميع أعمال التجهيز قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ.

وقالت وكيلة المدرسة خلال الفيديو إن كل التجهيزات انتهت منذ نحو شهر، موضحة أن أعمال التطوير تمت بالجهود الذاتية وبمشاركة الأهالي وأفراد المجتمع، قائلة: «كل اللي يخطر على البال اتعمل من الجهود الذاتية».

واستعرضت وكيلة المدرسة خلال جولتها عددا من أعمال التجهيز التي شهدتها المدرسة، موضحة أنه تم شراء أعلام جديدة، ودهان المدرسة، وإصلاح الديسكات، إلى جانب أعمال السباكة، وذلك بمشاركة وجهود عدد من الأشخاص الراغبين في دعم المدرسة وتجهيزها للعام الدراسي الجديد.

وخلال الفيديو، أجرت وكيلة المدرسة جولة داخل أروقة المدرسة، حرصت خلالها على إظهار حالة الفصول والمرافق، مؤكدة أن كل شيء أصبح جاهزا لاستقبال الطلاب.

ولم تكتفِ وكيلة المدرسة بالتجهيزات التي تمت قبل شهر، إذ أوضحت أنها حرصت على النزول يوم السبت للتأكد بنفسها من أن جميع التفاصيل أصبحت جاهزة، قائلة إنها جاءت للاطمئنان على أن «كل حاجة جاهزة» قبل انطلاق الدراسة.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بحالة الاهتمام التي ظهرت بها وكيلة المدرسة وحرصها على متابعة تجهيزات المدرسة، خاصة مع اعتماد أعمال التطوير على الجهود الذاتية ومشاركة الأهالي والمجتمع.