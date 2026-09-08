بسبب الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى قائد سيارة "ميكروباص" بالسب على أحد الركاب لخلاف بينهما حول الأجرة حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "بدون لوحات معدنية" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 5/الجارى لحدوث مشادة كلامية بينه وأحد مستقلى السيارة الميكروباص لخلاف حول قيمة الأجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.