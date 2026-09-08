تطوير المنطقة المجاورة لمحطة رفع مياه الصرف الصحي بالمنتزة وتحويلها إلى مسطح أخضر بدمياط

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية بنطاق مدينة دمياط، لمتابعة مستوى النظافة والوقوف على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ.

وخلال الجولة ، تفقد محافظ دمياط المنطقة المحاورة لها محطة رفع مياه الصرف الصحي بالمنتزة ، ووجه على الفور بالتعامل مع المنطقة ورفع كافة المخلفات وتحويلها الى مسطح اخضر خلال الأيام القادمة .

وعلى الفور، تم توجيه معدات النظافة ورفع المخلفات إلى المنطقة، وتم رفع التراكمات وتنظيف المنطقة، مع التأكيد على استكمال أعمال التطوير والتهيئة للمنطقة .

كما وجه المحافظ بتزويد المنطقة بعدد من صناديق القمامة،

واستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة دورية، وذلك في اطار جهود المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين البيئة المحيطة.