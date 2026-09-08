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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يتفقد شارع عبد الرحمن ويوجه بسرعة إنهاء أعمال رد الشيء لأصله

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة تفقدية بمنطقة شارع عبد الرحمن بمدينة دمياط، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، والأستاذ وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك في إطار التواجد الميداني المستمر ومتابعة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجاتهم على أرض الواقع.

وحرص محافظ دمياط، خلال الجولة، على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات بالمنطقة، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا السياق، وجّه محافظ دمياط بسرعة الانتهاء من أعمال رد الشيء لأصله بشارع عبد الرحمن، عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خط المياه بالشارع، مؤكدًا ضرورة سرعة إنهاء الأعمال وإعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي .

وفي سياق متصل ، وجّه الدكتور حسام الدين فوزي برفع تراكمات القمامة والمخلفات الموجودة بالمنطقة، مع التشديد على استمرار أعمال النظافة والمتابعة الدورية لها، وعدم السماح بتراكم المخلفات مجددًا، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي شارع عبدالرحمن

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