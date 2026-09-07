محافظ دمياط يزور مصابي حادث السيارة الأجرة بالمستشفى العام

أجرى الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، يرافقه اللواء وائل الأشوح، مدير أمن دمياط، زيارة إلى مستشفى دمياط العام، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث السيارة الأجرة التي كانت متجهة من المنصورة إلى دمياط بالطريق الدولي الساحلي ، وذلك بحضور الدكتور محمد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام.

واطمأن المحافظ خلال الزيارة على الحالة الصحية للمصابين، والبالغ عددهم ٧ حالات، حيث تنوعت الإصابات بين جروح وكسور.

مؤكداً تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتابعة حالتهم الصحية .

كان قد وقع تصادم اليوم على الطريق الدولى الساحلى بين سيارة أجرة “ بيجو” وسياره نقل ثقيل “ تريلا” واسفر عن اصابه ٧ أشخاص دون وفايات.