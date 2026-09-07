مدير أمن دمياط يتوجه للمستشفى للاطمئنان على 7 مصابين في حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي

توجه اللواء وائل الأشوح، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط، إلى مستشفى دمياط العام، للاطمئنان على الحالة الصحية لـ7 مصابين، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة «بيجو» وسيارة نقل ثقيل «تريلا» على الطريق الدولي الساحلي، في نطاق مركز دمياط.

وكان الحادث قد وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة «البيجو»، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالسيارة النقل، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى دمياط العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتابع مدير الأمن الحالة الصحية للمصابين، حيث تبين استقرار حالتهم، مؤكدًا سرعة تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفي السياق ذاته، دفعت الأجهزة المعنية بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها، وعودة السيولة المرورية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.