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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 7  سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

 

الذهب
الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5435 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6340 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7245 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50720 جنيها.

الدولار
الدولار


واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 7 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.95 جنيه

سعر الشراء: 50.81 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.17 جنيه

سعر الشراء: 59.00 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.90 جنيه

سعر الشراء: 68.70 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.57 جنيه

سعر الشراء: 13.53 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.87 جنيه

سعر الشراء: 13.83 جنيه.


وكشف محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 7 سبتمبر، مشيرًا إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

أجواء شديدة الحرارة ورطبة خلال ساعات النهار 


وقال محمود القياتي إن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة ورطبة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

وأوضح عضو هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 37 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة، نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة.

وأضاف أن درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية الغربية تصل إلى 31 درجة للعظمى و35 درجة للمحسوسة، بينما تسجل مناطق شمال الصعيد 38 درجة للعظمى و40 درجة للمحسوسة.

وأشار القياتي إلى أن درجات الحرارة على الوجه البحري تبلغ 36 درجة للعظمى و38 درجة للمحسوسة، في حين تسجل السواحل الشمالية الشرقية 32 درجة للعظمى و36 درجة للمحسوسة.

وتابع عضو هيئة الأرصاد الجوية أن جنوب الصعيد يشهد أعلى درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 40 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة.

وأكد محمود القياتي استمرار تأثير ارتفاع نسب الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة، وهو ما يجعل الأجواء أكثر حرارة خلال فترات النهار، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الرطوبة.

الذهب الذهب والدولار أسعار الذهب حالة الطقس الطقس الدولار

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