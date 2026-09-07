عودة سياسة الاغتيالات.. جيش الاحتلال يزعم مقتل القيادي يوسف عقيلة في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد في حركة حماس في غارة جوية استهدفت مدينة غزة يوم أمس.

وقال جيش الاحتلال: “أسفرت الغارة، التي نُفذت يوم الأحد، عن مقتل يوسف عقيلة، قائد سرية في فيلق النخبة التابع لحماس”، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عقيلة استُهدف لشنّه هجمات على القوات والمدنيين الإسرائيليين، فضلًا عن محاولته استعادة قدرات حماس "في انتهاك ممنهج لوقف إطلاق النار".

ويأتي ذلك بعد التفاهمات التي توصل إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ننتياهو مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بإطلاق يد جيش الاحتلال في إعادة سياسات الاغتيالات إلى قطاع غزة، خلال لقائهما في تل أبيب أغسطس الماضي.