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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسعفون: غارة إسرائيلية تسفر عن استشهاد رجل وابنته في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أفاد مسؤولون طبيون أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد رجل وابنته البالغة من العمر ثماني سنوات في قطاع غزة.

وقال محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في القطاع، إن الغارة الجوية استهدفت سيارة في غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل يوسف عقيلة وابنته وفاء، وإصابة ستة آخرين.

وصرح متحدث عسكري إسرائيلي بأن القوات استهدفت أحد عناصر حماس، وأن الجيش لا يزال يحقق في نتائج الهجوم.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أسفرت غارتان إسرائيليتان منفصلتان عن مقتل شخصين آخرين، أحدهما طفل، في مدينة غزة، بحسب مسعفين.

وأضاف المسؤولون الطبيون أن غارة إسرائيلية قتلت رجلاً على الأقل قرب شركة الاتصالات شرق مدينة غزة، بينما قتلت دبابة إسرائيلية طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات في مدرسة تؤوي عائلات نازحة، ليرتفع بذلك عدد القتلى يوم الأحد إلى أربعة على الأقل.

 وكان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر2025 بدعم من الولايات المتحدة قد أوقف القتال الرئيسي في القطاع، لكنه لم يوقف غارات الجيش الإسرائيلي، التي قال إنها تهدف إلى إحباط هجمات حماس وغيرها من فصائل المقاومة في غزة.

 

حماس تتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار

 

تتهم حماس إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار وتقويض الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوسع نطاقًا لإنهاء الصراع في غزة، والتي تشمل أيضًا انسحابًا إسرائيليًا ونزع سلاح حماس.

وقد قُتل أكثر من 1300 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، وفقًا لمسؤولي الصحة في القطاع، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة جنود إسرائيليين قُتلوا.

فلسطين مسؤولون صحيون غارة جوية إسرائيلية قطاع غزة مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة جنود إسرائيليين

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