قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط E1 لعزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية
٪37,4 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر يونيه 2026
إجراء 5 قرعات علنية لتسكين مواطنين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي في العبور الجديدة.. غدا
مفتي الجمهورية يصل جدة للمشاركة في ندوة دولية حول العنف ضد المرأة
بعد تطويرها بالطراز الياباني .. شاهد مناهج الرياضيات الجديدة لـ2 و3 ابتدائي
انتحل صفة موظف.. القبض على نصاب استولى على أموال عملاء البنوك بالمنيا
من مدينة نصر للعاصمة الجديدة| تفاصيل تشغيل المونوريل خلال الدراسة.. وحقيقية الاشتراكات
محافظ الوادى الجديد تعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق التعليم الفني
خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بالسويس
أقل من 51 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
لجنة وزارية عربية تبحث مواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس
التعليم العالي: لا يُعتد بتنسيق الشهادات المعادلة دون تسليم الملف لمكتب التنسيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار غزيرة تضرب اليابان وتحذيرات من انهيارات أرضية وسيول مدمرة

أمطار غزيرة تضرب اليابان وتحذيرات من انهيارات أرضية وسيول مدمرة
أمطار غزيرة تضرب اليابان وتحذيرات من انهيارات أرضية وسيول مدمرة
أ ش أ

ضربت أمطار غزيرة شرق اليابان ومناطق أخرى اليوم /الاثنين/، فيما دعت هيئة الأرصاد الجوية إلى توخي أقصى درجات الحذر من الانهيارات الأرضية في جزيرتي نيجيما وأوشيما الواقعتين جنوب العاصمة طوكيو، بينما لقيت امرأة حتفها بعد أن غمرت المياه سيارتها في مدينة إيواكي شمال شرقي البلاد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا خاصًا من الانهيارات الأرضية لجزيرة نيجيما، بعد أن سجلت هطول أكثر من 480 ملليمترًا من الأمطار خلال 24 ساعة، وهي أكبر كمية أمطار يتم تسجيلها في الجزيرة منذ بدء تسجيل البيانات المحلية.

كما اجتاحت الأمطار الغزيرة مناطق واسعة من شرق اليابان، بما في ذلك العاصمة طوكيو، منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، ما أدى إلى تعطيل حركة بعض القطارات وإغلاق عدد من المدارس.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرًا من المستوى الرابع، على مقياسها المكون من خمس درجات، بشأن خطر الانهيارات الأرضية في أجزاء من محافظتي تشيبا وسايتاما المجاورتين لطوكيو.

وحذرت الهيئة أيضًا من احتمال تشكل نطاقات مطرية قادرة على التسبب في هطول أمطار غزيرة محلية لفترات طويلة في منطقة توهوكو شمال شرقي البلاد، مع تحرك جبهة الأمطار الموسمية نحو الشمال.

وفي محافظة فوكوشيما، أعلنت إدارة الإطفاء المحلية وفاة امرأة في الستينيات من عمرها، بعد العثور عليها فاقدة للوعي داخل سيارة غمرتها المياه في نفق سفلي بمدينة إيواكي.

كما أصيب شخصان بإصابات طفيفة إثر سقوطهما خلال موجة الأمطار الغزيرة في محافظة تشيبا، بحسب حكومة المحافظة.

وفي إطار الاستعداد لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، أنشأت الحكومة المركزية مقرًا للتنسيق والاتصال في مكتب رئيس الوزراء، لتقييم حجم الأضرار المحتملة وتنسيق إجراءات الاستجابة للطوارئ.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار هطول مزيد من الأمطار على مناطق واسعة مطلة على المحيط الهادئ، مع اقتراب كتل هوائية دافئة ورطبة من جبهة الأمطار الممتدة على طول جزيرة هونشو، الجزيرة الرئيسية في اليابان.

أمطار غزيرة شرق اليابان هيئة الأرصاد الجوية الانهيارات الأرضية في جزيرتي نيجيما وأوشيما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين لإعادة جثمانه إلى مصر

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

الأزهر للفتوى يحدد 10 طاعات لجبر خواطر الناس

الأزهر للفتوى يحدد 10 طاعات لجبر خواطر الناس.. تعرف عليها

الروضة الشريفة

حكم الصلاة في الروضة الشريفة خلال أوقات الكراهة .. الإفتاء توضح

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعقد 10 آلاف ندوة ضمن المنبر الثابت خلال سبتمبر

بالصور

قبل الدراسة.. طرق لزيادة تركيز ومناعة طفلك

التركيز زيادة المناعة
التركيز زيادة المناعة
التركيز زيادة المناعة

هل الأرز البايت مسرطن والبسمتي مسمم بالزرنيخ؟ طبيب يحسم الجدل

الارز المسرطن
الارز المسرطن
الارز المسرطن

من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند الثمانينيات بقصة "الأسد"

من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات
من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات
من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد