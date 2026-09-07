أمطار غزيرة تضرب اليابان وتحذيرات من انهيارات أرضية وسيول مدمرة

ضربت أمطار غزيرة شرق اليابان ومناطق أخرى اليوم /الاثنين/، فيما دعت هيئة الأرصاد الجوية إلى توخي أقصى درجات الحذر من الانهيارات الأرضية في جزيرتي نيجيما وأوشيما الواقعتين جنوب العاصمة طوكيو، بينما لقيت امرأة حتفها بعد أن غمرت المياه سيارتها في مدينة إيواكي شمال شرقي البلاد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا خاصًا من الانهيارات الأرضية لجزيرة نيجيما، بعد أن سجلت هطول أكثر من 480 ملليمترًا من الأمطار خلال 24 ساعة، وهي أكبر كمية أمطار يتم تسجيلها في الجزيرة منذ بدء تسجيل البيانات المحلية.

كما اجتاحت الأمطار الغزيرة مناطق واسعة من شرق اليابان، بما في ذلك العاصمة طوكيو، منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، ما أدى إلى تعطيل حركة بعض القطارات وإغلاق عدد من المدارس.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرًا من المستوى الرابع، على مقياسها المكون من خمس درجات، بشأن خطر الانهيارات الأرضية في أجزاء من محافظتي تشيبا وسايتاما المجاورتين لطوكيو.

وحذرت الهيئة أيضًا من احتمال تشكل نطاقات مطرية قادرة على التسبب في هطول أمطار غزيرة محلية لفترات طويلة في منطقة توهوكو شمال شرقي البلاد، مع تحرك جبهة الأمطار الموسمية نحو الشمال.

وفي محافظة فوكوشيما، أعلنت إدارة الإطفاء المحلية وفاة امرأة في الستينيات من عمرها، بعد العثور عليها فاقدة للوعي داخل سيارة غمرتها المياه في نفق سفلي بمدينة إيواكي.

كما أصيب شخصان بإصابات طفيفة إثر سقوطهما خلال موجة الأمطار الغزيرة في محافظة تشيبا، بحسب حكومة المحافظة.

وفي إطار الاستعداد لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، أنشأت الحكومة المركزية مقرًا للتنسيق والاتصال في مكتب رئيس الوزراء، لتقييم حجم الأضرار المحتملة وتنسيق إجراءات الاستجابة للطوارئ.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار هطول مزيد من الأمطار على مناطق واسعة مطلة على المحيط الهادئ، مع اقتراب كتل هوائية دافئة ورطبة من جبهة الأمطار الممتدة على طول جزيرة هونشو، الجزيرة الرئيسية في اليابان.