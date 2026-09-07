محافظ القاهرة: دخول 20 مدرسة جديدة الخدمة التعليمية مع العام الدراسي 2026/2027

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن العام الدراسى الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ سيشهد دخول ٢٠ مدرسة جديدة للخدمة التعليمية بمختلف أحياء العاصمة ما بين إنشاء جديد ، وتوسعة ، وتعلية ، واحلال جزئى فى إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، بما يسهم فى خفض الكثافات الطلابية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبناء القاهرة.

وأوضح محافظ القاهرة أن المدارس التى سيتم إلحاقها بالخدمة التعليمية خلال العام الدراسى الجديد باجمالى ٦٥٦ فصل دراسى.

وأضاف د. إبراهيم صابر أن خطة الاستعداد للعام الدراسى الجديد تضمنت تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة ٤٩ مدرسة أخرى، سيتم إلحاقها بالخدمة التعليمية للعام الدراسى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة موقف أعمال إنشاء وصيانة ورفع كفاءة المدارس بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مع التشديد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وشدد د. إبراهيم صابر على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس، والتأكد من جاهزية المبانى والفصول ودورات المياه والمرافق والخدمات، بما يضمن بدء العام الدراسى الجديد في أفضل صورة، ويوفر للطلاب بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تساعدهم على التفوق والنجاح.