بأقل التكاليف.. أفكار سناكس اقتصادية للانش بوكس تغنيكِ عن المنتجات الجاهزة

مع ارتفاع تكلفة المنتجات الجاهزة، تبحث الأمهات عن أفكار بسيطة واقتصادية يمكن وضعها في لانش بوكس الأطفال، دون الاعتماد يوميًا على الشيبسي والبسكويت والحلويات.

وتشير توصيات طب الأطفال إلى أن وقت السناك فرصة جيدة لإضافة الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة إلى غذاء الطفل، مع تقليل الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة.

ومن أرخص الأفكار التي يمكن تجهيزها في المنزل:

- فشار منزلي بكمية بسيطة من الزيت.

- شرائح موز أو تفاح حسب المتاح.

- أصابع خيار أو جزر.

- بطاطا حلوة مشوية.

- ذرة مسلوقة.

- قطع من كيكة منزلية بسيطة.

- بان كيك صغير يمكن تحضيره مسبقًا.

- بسكويت منزلي بمكونات متوفرة.

- بطاطس مشوية أو مسلوقة مقطعة قطعًا صغيرة.

- حمص مسلوق كخيار مشبع.

- ساندوتش صغير بالمربى أو الجبن المتاح في المنزل.

وتنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بوجود مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية في المنزل، بحيث يصبح تجهيز سناك مغذٍ وسريع أسهل وأقل اعتمادًا على الأطعمة المصنعة.

والتوفير لا يعني أن يكون اللانش بوكس مملًا؛ يمكن تبديل نفس المكونات بأشكال مختلفة، مثل تقطيع الفاكهة بأشكال جذابة أو إعداد كمية من البان كيك أو الكيك وتوزيعها على أكثر من يوم.

يجب مراعاة عمر الطفل وطريقة تقطيع الطعام، وتجنب الأطعمة التي قد تسبب الاختناق للأطفال الأصغر سنًا، كما يجب الالتزام بسياسة المدرسة إذا كانت تمنع المكسرات بسبب الحساسية.