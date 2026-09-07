الزمالك يحذر شيكوبانزا من التأخير بعد فترة التوقف الدولي

وجه نادي الزمالك تحذيرا للأنجولي شيكوبانزا لاعب الفريق الأول من التأخير بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القادمة خصوصا بعد استدعائه من المنتخب الأنجولي

وطلب نادي الزمالك من اللاعب عدم التأخير في العودة لمصر خصوصا أن الفريق سيكون مرتبط بمواجهات هامة على رأسها مباراة الأهلي.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

ويستضيف الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك إلى استعادة تركيزه في المسابقة المحلية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير

وتنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية خاصة قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.