سيف فاروق جعفر خارج حسابات الزمالك.. وتساؤلات حول قرار استبعاده

أثار موقف سيف فاروق جعفر، لاعب الزمالك، من التدريبات الجماعية حالة من التساؤلات، في ظل تأكيدات بأن اللاعب عندما يستفسر عن موعد عودته للتدريب مع الفريق، يتم إبلاغه بأن المشكلة ليست معه، وأن فرصته مع الزمالك ستأتي في وقت ما.

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وتساءل محللون عن سبب استمرار استبعاد سيف فاروق جعفر وتدريبه بشكل منفرد، خاصة أن قائمة الزمالك في خط الوسط لا تضم عددًا كبيرًا من النجوم، مع وجود آدم كايد ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد ربيع ومحمود جهاد، وهو ما يجعل وجود سيف ضمن حسابات الفريق أمرًا منطقيًا، خصوصًا أنه سبق وأثبت قدرته على إضافة عمق للقائمة، رغم عدم ظهوره بأفضل مستوياته في الموسم الماضي.

وأكدت التصريحات أن الرؤية الفنية حق أصيل للجهاز الفني، لكن الغموض يظل قائمًا إذا لم يكن هناك خلاف أو تجاوز من اللاعب يستدعي العقوبة، خاصة مع حاجة الزمالك إلى جميع عناصره على مدار الموسم. وطُرح تساؤل واضح: إذا لم تكن المشكلة في سيف جعفر، فما سبب استبعاده وتدريبه منفردًا بدلًا من تجهيزه مع الفريق ليكون جاهزًا وقت الحاجة؟

وشددت الانتقادات على ضرورة أن يكون التعامل مع أبناء النادي قائمًا على التقدير والاحترافية، مؤكدين أن التدريب بشكل منفرد دون توضيح الأسباب لا يمثل مشكلة فنية فقط، وإنما يثير أيضًا علامات استفهام من الناحية الإنسانية.