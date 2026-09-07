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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعبو الزمالك يرفضون جلسة مع حسين لبيب بسبب المستحقات المتأخرة

حسين لبيب
حسين لبيب
باسنتي ناجي

شهد نادي الزمالك تطورات جديدة بشأن أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بالتزامن مع استعدادات الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة في الدوري.

الزمالك

وكشف الإعلامي هاني حتحوت أن وفدًا من مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ونائبه هشام نصر، وحسين السيد المشرف على فريق الكرة، توجه إلى اللاعبين من أجل مؤازرتهم وتهدئتهم، والتأكيد على أن مستحقاتهم المالية المتأخرة سيتم صرفها، مطالبين اللاعبين بمزيد من الصبر خلال الفترة الحالية.

وأوضح حتحوت أن لاعبي الزمالك رفضوا عقد جلسة مباشرة مع الوفد الإداري، وكلفوا قائدي الفريق محمود حمدي الونش وعمر جابر بمقابلة مسؤولي النادي والتحدث نيابة عنهم، مؤكدين أنهم لا يرغبون في عقد اجتماع جديد دون وجود أخبار مؤكدة بشأن تجهيز مستحقاتهم المالية.

وأشار إلى أن اللاعبين رأوا أن كثرة الوعود خلال الفترة الماضية تجعل عقد جلسة جديدة للحديث عن تأخر المستحقات أمرًا غير مجدٍ، خاصة أنهم يؤدون التزاماتهم مع الفريق رغم عدم حصولهم على مستحقات الموسم الجديد.

وفي المقابل، يسعى حسين لبيب خلال الساعات الحالية إلى إيجاد حلول سريعة لأزمة المستحقات، من خلال البحث عن موارد مالية إضافية ودعم من رجال الأعمال، بهدف توفير السيولة اللازمة وصرف مستحقات لاعبي الزمالك في أقرب وقت.

حسين لبيب الاهلي الزمالك

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