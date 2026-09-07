بقرار وزاري.. بدء الدراسة بالدبلوم المهني للعلوم التطبيقية الجنائية بعلوم قنا

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن صدور القرار الوزاري الخاص ببدء الدراسة ببرنامج "الدبلوم المهني في العلوم التطبيقية الجنائية" بكلية العلوم، كبرنامج مميز بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة.

وأكد رئيس جامعة قنا، بأن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الجامعة على استحداث برامج أكاديمية وتطبيقية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل وتخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن الدبلوم يهدف إلى تأهيل الخريجين بالمهارات العلمية والحديثة في مجالات الأدلة الجنائية، والتحليل العلمي، والطب الشرعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم، أن باب القبول وتلقي ملفات التقدم سيبدأ اعتبارًا من الأسبوع القادم، على أن تبدأ الدراسة الفعلية بالبرنامج في شهر نوفمبر 2026.



وأضاف بن الوليد، بأن القبول متاح للحاصلين على بكالوريوس العلوم، الصيدلة، الهندسة، الزراعة، ليسانس الحقوق، أكاديمية الشرطة، الكليات الطبية، كلية التربية "الشعب العلمية"، أو أي مؤهل عالٍ مناسب أو معادل.

ووجه عميد كلية العلوم، الشكر والتقدير لمعالي الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، وللدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على دعمهم الدائم والمستمر للكلية وبرامجها.



كما أعرب عن امتنانه للدكتور عباس منصور ، رئيس الجامعة الأسبق، وللدكتور محمد يوسف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، على جهودهما الملموسة في إعداد لائحة البرنامج وإنجاح هذا المشروع العلمي المتميز.





