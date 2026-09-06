قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من سن 21 لـ45 سنة.. طريقة التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
الرئيس السيسي ينوه بدور البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية في دعم جهود التنمية بمصر
لجنة الحكام تحسم الجدل.. هل استحق مدافع الأهلي الطرد أمام سموحة؟
بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه
الطماطم بـ 40 جنيهًا.. الفلاحون يحذرون من موجة ارتفاع جديدة
جواو فيليكس يشعل أزمة في السعودية بعد هزيمة النصر أمام الاتحاد: «لو تكلمت سأفضح هذا الدوري»
جولة كتبت التاريخ وأسقطت البطل.. الهلال يطارد رقم الأهلي والاتحاد يشعل الدوري السعودي
الداخلية تداهم أوكار تجار الكيف.. مصرع 5 عناصر خطرة فى مواجهة الشرطة وضبط مخدرات بـ 94 مليون جنيه
مدبولي يتفقد مصنع خيوط باستثمارات صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتفالاً بعيدها القومي.. الشرقية تفتتح 27 مشروعا تعليميا بـ514 مليون جنيه
في 15 بنكًا .. تراجع أسعار الدولار اليوم الأحد 6-9-2026 بمستهل التعاملات
منصة رقمية.. موعد مباراة طرابزون وجنتشلربيرليجي فى الدورى التركي والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا تبدأ تقييم مشروعات"الخضراء الذكية"بالدورة الرابعة للمنافسة جمهوريًا

اجتماع نائب محافظ قنا
اجتماع نائب محافظ قنا
يوسف رجب

استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مقيمي وزارتي التخطيط والاتصالات، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة قنا، وذلك لبدء أعمال تقييم المشروعات المتقدمة ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمبادرة.

وشهد اللقاء مراجعة الخطة التنفيذية المعدة من وزارة التخطيط لأعمال التقييم، ومناقشة آليات تنفيذ مراحل التقييم وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن الدقة والشفافية والحيادية في تقييم المشروعات المتقدمة.

وأكد عمر، أهمية المبادرة في دعم وتشجيع أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات التي تقدم حلولًا ذكية ومستدامة للتحديات البيئية والتنموية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
 

وضمت لجنة التقييم الدكتور محمود فؤاد، والمهندس محمد مصطفى، مقيمي وزارة التخطيط، والمهندس خالد فاروق، ممثل وزارة الاتصالات، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بمحافظة قنا.

فيما ضمت اللجنة التنفيذية الدكتور محمد فهمي، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية ورئيس اللجنة التنفيذية، والأستاذ أحمد عبد الخالق، مدير مركز الشبكة الوطنية للأزمات ومقرر اللجنة، والدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، والمهندسة إيمان محمد، المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة، والمهندس الحسين محمد، مدير فرع جهاز شؤون البيئة، والمهندسة أماني صلاح، مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة الي جانب عدد من القيادات التنفيذية.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف جهود اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة قنا، وذلك لتقييم المشروعات المتقدمة ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمبادرة، في خطوة جادة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتحول الأخضر بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ قنا، بأن المبادرة تمثل منصة وطنية رائدة لدعم الابتكار البيئي وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والحيادية التامة خلال عمليات التقييم لاختيار المشروعات الأكثر كفاءة وقدرة على المنافسة في المهرجان الختامي للمبادرة على مستوى الجمهورية.


قنا الخضراء الذكية المشروعات الابتكارية رؤية مصر 2030 أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

خلال الافتتاح

رئيس الوزراء يفتتح مصنعا لإنتاج خيوط البوليستر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

خلال الجولة

مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة مصر الصناعية واللوجستية العالمية

مايا مرسي

التضامن: تنفيذ 10 برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الشباب من ذوي الإعاقة

بالصور

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ألم بسيط تتجاهله.. قد يكون علامة تحذيرية عن الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان
السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد