قنا تبدأ تقييم مشروعات"الخضراء الذكية"بالدورة الرابعة للمنافسة جمهوريًا

استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مقيمي وزارتي التخطيط والاتصالات، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة قنا، وذلك لبدء أعمال تقييم المشروعات المتقدمة ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمبادرة.

وشهد اللقاء مراجعة الخطة التنفيذية المعدة من وزارة التخطيط لأعمال التقييم، ومناقشة آليات تنفيذ مراحل التقييم وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن الدقة والشفافية والحيادية في تقييم المشروعات المتقدمة.

وأكد عمر، أهمية المبادرة في دعم وتشجيع أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات التي تقدم حلولًا ذكية ومستدامة للتحديات البيئية والتنموية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.



وضمت لجنة التقييم الدكتور محمود فؤاد، والمهندس محمد مصطفى، مقيمي وزارة التخطيط، والمهندس خالد فاروق، ممثل وزارة الاتصالات، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بمحافظة قنا.

فيما ضمت اللجنة التنفيذية الدكتور محمد فهمي، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية ورئيس اللجنة التنفيذية، والأستاذ أحمد عبد الخالق، مدير مركز الشبكة الوطنية للأزمات ومقرر اللجنة، والدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، والمهندسة إيمان محمد، المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة، والمهندس الحسين محمد، مدير فرع جهاز شؤون البيئة، والمهندسة أماني صلاح، مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة الي جانب عدد من القيادات التنفيذية.



من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف جهود اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة قنا، وذلك لتقييم المشروعات المتقدمة ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمبادرة، في خطوة جادة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتحول الأخضر بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ قنا، بأن المبادرة تمثل منصة وطنية رائدة لدعم الابتكار البيئي وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والحيادية التامة خلال عمليات التقييم لاختيار المشروعات الأكثر كفاءة وقدرة على المنافسة في المهرجان الختامي للمبادرة على مستوى الجمهورية.



