«اعرف منظومتك» تواصل تعريف أهالي المنيا بخدمات التأمين الصحي الشامل

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار جهود التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة، من خلال الحملة الإعلامية «اعرف منظومتك»، التي تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعريف المواطنين بالمنظومة وخدماتها وآليات الانتفاع بها، وحثهم على سرعة التسجيل وفتح الملفات الصحية والاستفادة من الخدمات الطبية التي تتيحها المنظومة.

وأكد محافظ المنيا أهمية تكثيف حملات التوعية والتواصل المباشر مع المواطنين، للتعريف بمراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وخدماتها وحقوق المنتفعين، وخطوات التسجيل، بما يسهم في وصول المعلومات الصحيحة إلى المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية.

من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن التسجيل وفتح الملفات الصحية الفردية والعائلية يمثلان البداية الفعلية لرحلة المواطن داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مشيرة إلى استمرار استقبال المواطنين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات التسجيل تبدأ بتوجه المواطن إلى أقرب مركز أو وحدة طب أسرة تابعة لها، حيث يتم تسجيل البيانات وفتح الملف الصحي الفردي، مع تسجيل أفراد الأسرة وفتح الملف الصحي العائلي، وفق الإجراءات المتبعة داخل المنشأة الصحية.

وأكدت الهيئة أن المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل وفتح الملفات الصحية تتمثل في بطاقة الرقم القومي، وشهادة ميلاد الأطفال إن وُجد، لافتة إلى أن الفحص الطبي الشامل يتم بالتزامن مع إجراءات التسجيل وفتح الملف الصحي.

وأشارت الهيئة إلى أن الفحص الطبي الشامل يستهدف الاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين، واكتشاف عوامل الخطورة والأمراض في مراحل مبكرة، وتحديد الاحتياجات الصحية لكل فرد، ووضع خطة المتابعة والرعاية المناسبة وفق حالته الصحية.

وأضافت أن فتح الملف الصحي لا يقتصر على تسجيل البيانات، وإنما يمثل نقطة البداية لإنشاء ملف صحي متكامل للمواطن، يتضمن تاريخه المرضي والفحوصات ونتائج المتابعة والخدمات الطبية التي يحصل عليها، بما يدعم استمرارية الرعاية الصحية وتكاملها.

وأعلنت الهيئة أن 59 مركزًا ووحدة طب أسرة تابعة لها بمحافظة المنيا تستقبل المواطنين حاليًا لإجراءات التسجيل وفتح الملفات الصحية، بالتوازي مع استمرار أعمال استلام وتشغيل المنشآت الجديدة، تمهيدًا للوصول قريبًا إلى 114 مركزًا ووحدة، وصولًا إلى 290 مركزًا ووحدة عند اكتمال المنظومة، بما يتيح التوسع التدريجي في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتغطية مراكز المحافظة المختلفة.

وتضم مراكز طب الأسرة التي تم استلامها ونقل تبعيتها للهيئة كلًا من: بني خالد، الأشمونين، قرية هور، إتليدم، منسافيس، صفانية، بني حسن الشروق، شارونة، شم البحرية - أبو بشت، البرشا، والبياضية.

كما تضم وحدات طب الأسرة: بني سالم، بني عمران - نزلة سعيد، بني عبيد، ساقية موسى، منهرى، الكرم، المطاهرة الشرقية، الشيخ زياد، القايات، بان العلم، المسيد، الشيخ مسعود، بني عامر، عطف حيدر، كفر المغربي، جزيرة شيبة، منتوت، بني محمد شعراوي، أبو الصفا، أبوقرقاص البلد، سفاي، كفر لبس، منشأة دعبس، كوم الزهير، الشيخ تمي، البسقلون، سلاقوس، مفوز طيبة - كفر عبدالخالق الشيخ سليم، منشأة عبدالله، طوخ، الحاج قنديل، الرحمانية، العمارية الشرقية، اشنين النصارى، بلهاسة، جزيرة شارونة، ملاطية، نزلة أولاد الشيخ، نزلة بلهاسة، دهمرو، الروضة، الريرمون، أبشادات، تونا الجبل، معصرة ملوي، سنجرج، دير البرشا، ونواي.

ودعت الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين بمحافظة المنيا إلى التوجه إلى أقرب مركز أو وحدة طب أسرة تابعة لها، وبدء إجراءات التسجيل وفتح الملف الصحي وإجراء الفحص الطبي الشامل، باعتبار التسجيل الخطوة الأولى للانتفاع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل والاستفادة من مستويات الرعاية الصحية المختلفة التي توفرها المنظومة.

وتواصل الهيئة من خلال الحملة الإعلامية «اعرف منظومتك» تعريف المواطنين بكل ما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بما يشمل مراحل الانتفاع بالخدمات، ومستويات الرعاية الصحية، وحقوق المنتفعين، وآليات حجز الخدمات الطبية، وأماكن تقديمها، والخدمات المتاحة، وغيرها من المعلومات التي تساعد المواطن على فهم المنظومة والاستفادة الكاملة من خدماتها.